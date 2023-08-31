31 Ağustos 2023 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 18:26:00
MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yalanlama... "Gerçeği yansıtmamaktadır"
- Akkuyu NGS'de geri sayım: İlk reaktör devreye alınacak
- Lavrov'dan Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz!
- Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
- Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi