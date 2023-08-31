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MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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31 Ağustos 2023 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 18:26:00

MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Etiketler : Erdoğan Hava Harp Okulu Devir Teslim
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