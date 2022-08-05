MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinde yayımlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022
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