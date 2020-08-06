MSB'ye Din Hizmetleri Başkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı teşkilatı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri Din Hizmetleri Başkanlığı kuruldu.
Konuya ilişkin kanunda
"Milli Savunma Bakanlığı Din Hizmetleri Başkanlığı teşkilatındaki personel Türk ordusunun hiyerarşik yapısı içinde muadili başkanlık, şube müdürlükleri ve birimlerindeki personel gibi rütbeli bir personeldir. Bu personel bünyesinde bulunduğu komutanlık emrinde görev yapar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan din hizmetlerine ilişkin emir, tebliğ ve uygulamaları komutanlık ile koordine eder. Komutanlıklara dini müşavirlik yapar ve din hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu personeldir." ifadelerine yer verildi
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