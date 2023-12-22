MSB'den Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı açıklaması: Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşti

MSB'den Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı açıklaması: Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı" ile İlgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirildiği ifade edilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldığı açıklandı.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlandığı açıklandı.

