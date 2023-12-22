VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan İsveç açıklaması: NATO'ya katılım protokolü görüşülecek
BM, Gazze'de insanlık dramına dikkat çekti: nüfusun dörtte biri "açlıktan ölüyor"
MSB'den Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı açıklaması: Olumlu ve yapıcı bir hava...
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Bakan Tunç: "Son 21 yılda Anayasa'da reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldı"
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
22 Aralık 2023 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 18:55:00

MSB'den Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı açıklaması: Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşti

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı" ile İlgili açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı" ile İlgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirildiği ifade edilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldığı açıklandı.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlandığı açıklandı.

Etiketler : türkiye abd savunma
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX