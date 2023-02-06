MSB'den Türk Kızılaya kan bağışı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki sivil ve askeri personelin, gönüllülük esasına dayalı olarak Türk Kızılaya kan bağışında bulunacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türk Kızılayın, kan ve kan ürünleri ihtiyacına ilişkin çağrısının ardından MSB bünyesinde görevli sivil ve askeri personelin, gönüllülük esasına dayalı olarak Türk Kızılaya kan bağışında bulunacağı belirtilerek, "Asil milletimizi de Kızılay'ın bu çağrısına destek olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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