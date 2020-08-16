16 Ağustos 2020 Pazar 12:28:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 12:28:00
MSB'den TCG KEMALREİS fırkateyni açıklaması
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