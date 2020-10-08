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08 Ekim 2020 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 13:53:00

MSB'den tarihi gün için flaş paylaşım: Kapalı Maraş kardeşlerimize hayırlı olsun

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, bugün vatandaşların kullanımına açılan Kapalı Maraş'la ilgili yaptığı paylaşımda 46 yıllık hasretin sona erdiğini vurguladı 'KKTC'ye ve bölgedeki kardeşlerimize hayırlı olsun' dedi.

Başkan Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın müjdesini verdiği Kapalı Maraş'ın bugün itibariyle açıldı. 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin, ilk olarak sahil kısmı halka hizmet vermeye başladı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.' denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı.

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.

Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor.

MSB: 46 YILLIK HASRET BİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." denildi.

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