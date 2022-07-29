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29 Temmuz 2022 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 16:54:00

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilmiş videosuna yer verildi.

Paylaşımda, "Heyecan ve gurur kaynağımız SOLOTÜRK Giresun'da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı solotürk türk hava kuvvetleri
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