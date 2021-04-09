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09 Nisan 2021 Cuma 23:12:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 23:13:00

MSB'den şehit asker için taziye mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye mesajı yayımladı.

Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye mesajı yayımladı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb siirt
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