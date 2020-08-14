MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Yunan Fırkateyni Limnos'u "sopalayarak" bölgeden uzaklaştırmıştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince sağlanan refakat ve koruma görevinin ilk günkü kararlılık devam ettiği bildirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, görüntülerdeki fırkateynin Kemal Reis fırkateyni olduğununa dikkat çekerek "dün Yunan Fırkateyni Limnos'u ‘sopalayarak' bölgeden uzaklaştırmıştı" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince sağlanan refakat ve koruma görevinin ilk günkü kararlılık ve aynı gemilerle devam ettiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri de yer aldı.
"DÜN LİMNOS’U ‘SOPALAYARAK’ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar MSB'nin paylaştığı görüntülerdeki fırkateynin Kemal Reis fırkateyni olduğununa dikkat çekerek "Milli Savunma Bakanlığı son paylaşımını, Yunan Fırkateyni Limnos’u ‘sopalayarak’ bölgeden uzaklaştıran (F-247) Kemal Reis fırkateynimizin #OruçReis’i himaye eden “gün içi görev” görüntüsüyle yaptı." ifadelerini kullandı.
AĞAR: SON HAREKETİNE DİKKAT LÜTFEN
Ağar, videonun son saniyelerine dikkat çekerek "Son hareketini de dikkat lütfen! Hızlanıp, manevraya girip, yan yatarak, sizlere (TÜRK MİLLETİNE) selam çakıyor." dedi.
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