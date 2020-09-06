MSB:'den Oruçreis açıklaması: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!

MSB'den Oruç Reis kararlılığı: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!