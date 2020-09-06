MSB:'den Oruçreis açıklaması: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!

MSB'den Oruç Reis kararlılığı: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlık açıklamasında ‘Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!
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