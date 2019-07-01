Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi
Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğu iddiası gerçek dışı, düşmanca tavır niteliğinde
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından da açıklama geldi.
Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğu açıkladı. "Dış güçlere hizmet eden düşmanca tavır niteliğinde" denildi.
Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulunmuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ergenekon davasında karar! Örgüt üyeliğiyle suçlanan sanıklar beraat etti
- Suriyeli kadın, 6 ay kaldığı zindanda gördüğü işkenceleri anlattı
- KKTC'de evinin bahçesine füze düşen vatandaş yaşadığı korkuyu anlattı
- FETÖ sanığı kadın 'Kullanmadım' dediği ByLock'tan talimatlar yağdırmış
- Maltepe'de rehize krizi! Polis şahsı ikna ederek gözaltına aldı