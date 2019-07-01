Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından da açıklama geldi.

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğu açıkladı. "Dış güçlere hizmet eden düşmanca tavır niteliğinde" denildi.



Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulunmuştu.