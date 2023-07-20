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20 Temmuz 2023 Perşembe 10:19:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 10:19:00

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."

Etiketler : milli savunma bakanlığı kıbrıs barış harekatı kıbrıs türk
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