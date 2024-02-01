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MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım
01 Şubat 2024 Perşembe 15:52:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 15:52:00

MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı keskin nişancı eğitim
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