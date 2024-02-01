MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.
Yer: Iğdır— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2024
Parola: "Görülmeden gör!"
Felsefe: "Tek atış, tek vuruş!"
5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen "Keskin Nişancı Eğitimi"nden kareler...#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahEizWkpaa