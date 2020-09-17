MSB'den kararlılık vurgusu: Devam ediyoruz...

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de refakat etmeye devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'da yayınladığı kararlılık mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz.'