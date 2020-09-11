MSB'den Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki araştırmalar hakkında açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemilere Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edildiğini açıkladı

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir. pic.twitter.com/xL9aLYKKRB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020