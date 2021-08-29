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29 Ağustos 2021 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 23:08:00

MSB'den 'kahramanlara' özel klip

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Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için video klip yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görüntülere yer verildi.

Videoda "Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun kahraman personelini saygıyla selamlıyoruz" denildi.

Paylaşımda, "Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb bakanlık sosyal medya
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