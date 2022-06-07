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07 Haziran 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 13:24:00

MSB'den İsveç ve Finlandiya vurgusu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 195 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 2022'de Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 425 olarak açıklandı. Teröre destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da olmaması gerektiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı aylık bilgilendirmeyi EFES-2022 tatbikatının gerçekleştirildiği İzmir'de yaptı.

Terör örgütüne vurulan büyük darbeyi anlatan, "180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan saldırı girişimlerine dikkat çekti.

"1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 1256 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK OLMAK MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRIDIR"

Bilgilendirmede, terör örgütü PKK/YPG ilişkisine vurgu öne çıktı. Muhatap ülkelerle yapılan görüşmelerde buna ilişkin bilgi ve belgenin paylaşıldığı aktarıldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor.

"Bir güvenlik örgütü olarak en büyük mücadele alanlarından biri küresel terörizm olan NATO içerisinde ittifak üyesi bir ülkeye saldıran asker polis ve sivilleri şehit eden terör örgütüne destek olmak müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu desteği verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalıdır."

"2022'DE ADALARA YÖNELİK 953 İHLAL GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Ve Yunanistan ile yaşanan gerginlik...

Yunanistan'ın 2022 yılında gayri askeri adalara yönelik 953 ihlal gerçekleştirildiğini aktaran... "Yine bu dönemde söz konusu adalara 24'ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun ihlaline devam edilmiştir" diye konuştu.

"İRAN SINIRINDA 194 TERÖRİST YAKALANDI"

2022 yılında İran sınırında 39 bin 77 kişi engellendi, 966 kişinin yakalandı. Yakalananlar arasında 129'u FETÖ mensubu, 194 terörist de bulunuyor.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı İSVEN Yunanistan
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