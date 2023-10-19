MSB'den İsrail'in hastane katliamına tepki: İnsanlığın bittiği nokta

İsrail'in hastane katliamı... MSB: El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.

MSB: "Gazze için 13-14 Ekim'de üç adet A400M uçağımız ile yardımlar Mısır'a ulaştırılmıştır."

MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."

MSB: "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26'sı son bir haftada olmak üzere bin 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

MSB kaynakları: "(Filistin'e yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır."

MSB kaynakları: "TSK, Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor."