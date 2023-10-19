VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den İsrail'in hastane katliamına tepki: İnsanlığın bittiği nokta
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Özdemir Bayraktar'ın ismi Milli Savunma Üniversitesinde konferans salonuna verildi
Milli motosikletçiler Avustralya, Hırvatistan ve Bulgaristan'da piste çıkacak
Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" izleyiciyle bulu...
19 Ekim 2023 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 12:04:00

MSB'den İsrail'in hastane katliamına tepki: Sivillerin katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in hastane katliamı... MSB: El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.

İsrail'in hastane katliamı... MSB: El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.

MSB: "Gazze için 13-14 Ekim'de üç adet A400M uçağımız ile yardımlar Mısır'a ulaştırılmıştır."

MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."

MSB: "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26'sı son bir haftada olmak üzere bin 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

MSB kaynakları: "(Filistin'e yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır."

MSB kaynakları: "TSK, Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor."

Etiketler : hastane katliamı insanlık bitti uluslararası hukuk
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Şerbetli set

Şerbetli set
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Kültür buluşması

Kültür buluşması
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX