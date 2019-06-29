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29 Haziran 2019 21:28 | Cumartesi

İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden TSK'nın 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yapıldığı bildirildi.

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yapıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki gözlem noktasına 3 adet top atışı yapıldı.

Top atışının, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 No'lu gözlem noktası bölgesine doğru olduğu belirtilen açıklamada, saldırı neticesinde personel ve malzeme zayiatının oluşmadığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır. Durum yakından takip edilmektedir."

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