MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video

MSB tarafından hazırlanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının tanıtıldığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kısa sürede büyük beğeni alan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının üstün kabiliyetlerine yer verildi.

Yerli ve milli mühimmatla donatılan F-16'ların tatbikat ve operasyon görüntülerinin yanı sıra Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları da videoda yer aldı.

MSB'nin kuruluş yıl dönümü videosu, "Yıldırım kelimesi tarife yetmez. Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri ile paylaşıldı.

MSB, özel broşürle de Komutanlığın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım kelimesi tarife yetmez,

Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez...



Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. ����#MSB #HvKK pic.twitter.com/1eW5OYg4fn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelikten pençesi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakârca görev yapan personelimize başarılar diliyoruz.#MSB #HvKK pic.twitter.com/qezJFOT3Yb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022

MSB'nin bu paylaşımında ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelikten pençesi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan personelimize başarılar diliyoruz." denildi.