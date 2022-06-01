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01 Haziran 2022 Çarşamba 12:38:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 12:38:00

MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 111'inci kuruluş yıl dönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı.

MSB tarafından hazırlanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının tanıtıldığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kısa sürede büyük beğeni alan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının üstün kabiliyetlerine yer verildi.

Yerli ve milli mühimmatla donatılan F-16'ların tatbikat ve operasyon görüntülerinin yanı sıra Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları da videoda yer aldı.

MSB'nin kuruluş yıl dönümü videosu, "Yıldırım kelimesi tarife yetmez. Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri ile paylaşıldı.

MSB, özel broşürle de Komutanlığın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MSB'nin bu paylaşımında ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelikten pençesi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan personelimize başarılar diliyoruz." denildi.

Etiketler : MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları
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