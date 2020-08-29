MSB'den flaş paylaşım: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vOo89MJAGz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020
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