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29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:17:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:17:00

MSB'den flaş paylaşım: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"

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