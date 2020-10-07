MSB'den flaş Libya açıklaması: Bölgedeki mayınlar ve EYP'ler imha edildi
Kaynak: Akşam
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'daki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında darbeci Hafter güçlerince tuzaklanan ve büyük tehlike arz eden mayın ve EYP'lerin imha edildiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerinin, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Libya hakkında açıklamada bulundu.
MSB, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerinin, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiğini açıkladı.
Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor. pic.twitter.com/YTiZGoiPFD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020
- Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji işbirliği
- Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
- Başkan Erdoğan Kuveyt'ten sonra Katar'da
- MSB'den flaş Libya açıklaması: Bölgedeki mayınlar ve EYP'ler imha edildi
- Rusya'dan 'vize' kararı: Listede Türkiye de var
- Firari Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi