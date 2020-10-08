MSB'den flaş Ermenistan açıklaması: Tarihine kara bir leke daha eklemektedir
Kaynak: Akşam
Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, tarihine kara bir leke daha eklemektedir' denildi.
MSB, 'Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir.' dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Ermenistan'ın sürekli olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. MSB, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" ifadelerini kullandı.
- Yunan'ın provokasyonu elinde patladı! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- MSB'den flaş Ermenistan açıklaması: Tarihine kara bir leke daha eklemektedir
- Türkiye'den Ege ve Karadeniz için 3 yeni Navtex duyurusu
- FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner hücre evinde yakalandı
- Başkan Erdoğan: işgal son bulursa sorun çözülür
- "Türkiye ile iş birliği bölgesel gücümüzü artırıyor"