MSB'den flaş açıklama: Geçiş eğitimleri icra edildi
ABD'ye ait destroyerin ile Deniz Kuvvetleri'mize ait fırkateyn, Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyeri 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflara yer verildi.
TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IpTgMqgTU1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2020
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