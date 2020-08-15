15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:20:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:23:00
MSB'den flaş açıklama: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
- MSB'den flaş açıklama: 9 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan, Rize'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
- Bakan Koca uyardı: Vazgeçmeyin! Bu salgın da bir gün son bulacak
- Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
- Fuat Oktay'dan flaş sözler: Türkiye'ye karşı oyun kurmaya çalışanlar, kaybedenler arasında yerini almaya mahkumdur
- "Bölünmüş yollar 18 yılda yüzde 350 kat arttı"