MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

