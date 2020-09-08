MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CHCX07CN7f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2020
- MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz
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