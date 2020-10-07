MSB'den flaş açıklama: 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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