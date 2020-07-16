16 Temmuz 2020 Perşembe 17:22:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 17:38:00
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist artık etkisiz
MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.
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