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07 Ağustos 2020 Cuma 12:49:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 13:24:00

MSB'den flaş açıklama: 1 terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasıyla Şırnak Cizre'de bir teröristin daha güvenlik güçlerimize teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak Cizre'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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