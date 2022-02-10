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MSB'den FETÖ iddialarına tepki: Hukuki yollara başvuruldu
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10 Şubat 2022 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 18:35:00

MSB'den FETÖ iddialarına tepki: Hukuki yollara başvuruldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ iddialarına tepki göstererek, "İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ suçlamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun mücadelesini büyük bir başarı ile vermektedir. Ordumuzun tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılmasıdır.

"Sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını izliyoruz"

Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bu günkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir. Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.

"Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar"

Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkûmiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır.

Bu iftiraların özellikle; FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekâtı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz.

"Suç duyurusu dâhil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır"

İftiralarla ilgili Bakanlığımız tarafından ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiştir. Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dâhil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB FETÖ
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