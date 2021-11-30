MSB'den F-35 açıklaması: Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık

MSB'den F-35 açıklaması: ABD ile toplantı için tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) F-35 savaş uçaklarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgiler) Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz."

"(F-35 toplantıları) İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

"Kasım ayında 17'si büyük toplam 61 operasyonda 169 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 529 oldu."

"Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi."