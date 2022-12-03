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03 Aralık 2022 Cumartesi 10:19:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 10:19:00

MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur" denildi.

Paylaşımda yer verilen klipte, üç askerin, "Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimiz sınır boylarından, Mavi Vatan'dan, gökyüzünün sonsuzluğundan selam olsun sizlere. Bir gün değil, her gün yanınızdayız. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" ifadeleri işaret diliyle de anlatıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı dünya engelliler günü engelli
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