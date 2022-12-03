MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur" denildi.
Paylaşımda yer verilen klipte, üç askerin, "Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimiz sınır boylarından, Mavi Vatan'dan, gökyüzünün sonsuzluğundan selam olsun sizlere. Bir gün değil, her gün yanınızdayız. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" ifadeleri işaret diliyle de anlatıldı.
En büyük engel sevgisizliktir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2022
Sevgi varsa engel yoktur...#DünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/vaUk5TQMc4
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