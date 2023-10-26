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26 Ekim 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 14:15:00

MSB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törene davet

Kaynak: AA

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MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

Etiketler : milli savunma bakanlığı 29 ekim cumhuriyet bayramı tcg anadolu istanbul boğazı tören
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