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MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip
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02 Eylül 2023 Cumartesi 16:50:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 16:50:00

MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip

Kaynak: IHA

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel hazırlanan klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, geçtiğimiz günlerde ilk defa seslendirildi. Bunun üzerine MSB, marşa özel hazırladığı klibi sosyal medyada paylaşarak vatandaşların beğenisine sundu.

Etiketler : MSB CUMHURİYET 100. YIL TÜRKİYE YÜZYILI
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