MSB'den çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır
Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika çok sert açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" ifadelerini kullandı.
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. ���� pic.twitter.com/swoucdiiTE
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