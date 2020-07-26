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26 Temmuz 2020 Pazar 15:12:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 15:23:00

MSB'den çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

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Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika çok sert açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" ifadelerini kullandı.

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