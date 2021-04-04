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04 Nisan 2021 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 14:17:00

MSB'den çok sert "bildiri" çıkışı: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır

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Milli Savunma Bakanlığı darbe imalı bildiriyle ilgili, "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." ifadesinde bulundu

Emekli amirallerin gece yarısı bildirisine siyasetçilerden tepkiler gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan söz konusu bildiriye sert tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİLDİRİ DEMOKRASİMİZE ZARAR VERDİ"

"Türk Silahlı Kuvvetleri; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde, sınır ötesinde Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ederken böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır."

"TSK ŞAHSİ EMELLERE ARAÇ YAPILAMAZ"

"Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne-fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakârlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir.

15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç–dış fitne ve fesatlara rağmen, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir."

"TSK'NIN BAŞARILARIMI GÖRMEK İSTEMEYENLER HIRS, İHTİRAS VE HASETLE KÖRLEŞENLERDİR"

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır. Uzun yıllardan beri hayal ettiğimiz harekât etkinliğine ulaşılmış ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresi gerçekleştirilmiştir."

"TSK CUMHURBAŞKANIMIZIN DİREKTİFLERİ DOĞRULTUSUNDA GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

"Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri;

- Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında,

- Anayasa çerçevesinde

- Yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,

- Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,

- Milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Etiketler : MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk TSK
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