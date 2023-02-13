MSB'den "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" paylaşımI

MSB'den "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla duygusal paylaşım
Kaynak: AA
Mehmetçiğin Nurdağı'ndaki çadır kentte anons yaparak depremzede çocuklara çikolata dağıttığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.
Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı.
Milli Savunma Bakanlığından "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki yardım faaliyetlerinde çocukları unutmadığı belirtildi.
Bu anonsumuz da çocuklarımız için...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2023
Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor.
5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı.
Canımız Türkiye���� pic.twitter.com/AJxOGxjjeN
"5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı." ifadelerine yer verilen paylaşımdaki videoda, araçlardan yapılan anonsun ardından çocukların koşarak geldiği ve Mehmetçiğe sarıldığı sıcak görüntüler de yer aldı.
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