MSB'den "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" paylaşımI

MSB'den "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla duygusal paylaşım

Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığından "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki yardım faaliyetlerinde çocukları unutmadığı belirtildi.

Bu anonsumuz da çocuklarımız için...



Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor.



5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı.

Canımız Türkiye���� pic.twitter.com/AJxOGxjjeN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2023

"5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı." ifadelerine yer verilen paylaşımdaki videoda, araçlardan yapılan anonsun ardından çocukların koşarak geldiği ve Mehmetçiğe sarıldığı sıcak görüntüler de yer aldı.