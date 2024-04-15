MSB'den ABD ile gerçekleştirilecek eğitimler hakkında açıklama
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava sahasında, ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığını ve bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."
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