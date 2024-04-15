VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni'nin 122. sayısını yayımladı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya-Antalya Etabı ile başlıyor
"İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz"
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
4 terörist etkisiz hale getirildi
Kurultay öncesi Akşener'den ilginç karar! Takibi bıraktı
15 Nisan 2024 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 14:23:00

MSB'den ABD ile gerçekleştirilecek eğitimler hakkında açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava sahasında, ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığını ve bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Etiketler : milli savunma bakanlığı abd hava sahası
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX