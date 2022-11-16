MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılana açıklamada şöyle denildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu."