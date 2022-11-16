MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılana açıklamada şöyle denildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu."
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.#MSB pic.twitter.com/D3rhZBCxtL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022
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