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08 Eylül 2021 Çarşamba 14:16:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 14:17:00

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö pkk
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