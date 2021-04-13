Üs bölgesine yaklaşıyordu... İmha edildi

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13 Nisan 2021 Salı 17:02:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 17:02:00

MSB: Üsse yaklaşmakta olan 1 adet balon tespit edilerek ateş altına alındı

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Zer Tepe Üs Bölgesi'ne yaklaşmakta olan 1 adet balon tespit edilerek ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı üs bölgesi balon
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