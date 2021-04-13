Üs bölgesine yaklaşıyordu... İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." denildi.

