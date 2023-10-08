MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımında Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2023
Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/c1Rfvsf8P2
Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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