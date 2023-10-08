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MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
08 Ekim 2023 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 13:08:00

MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımında Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye yunanistan
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