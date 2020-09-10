MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.
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