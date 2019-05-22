MSB: Türkiye ve Yunanistan arasındaki toplantılar Atina’da devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlayan toplantılar Atina’da devam ediyor" denildi.

İHA