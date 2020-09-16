MSB duyurdu: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapacak

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak