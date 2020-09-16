MSB duyurdu: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 09:55:00
MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapacak
Kaynak: AA
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MSB: "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak."
MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak
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