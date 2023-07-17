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MSB: TSK'ya ait uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek sağladı
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17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:08:00

MSB: TSK'ya ait uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek sağladı

Kaynak: IHA

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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'de art arda meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçağın da destek verdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, meydana gelen orman yangınlarına müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 18 helikopter ve 2 uçağın aralıksız olarak çalıştığını belirterek, "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. 14-17 Temmuz tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı. Halen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MSB TSK orman yangınları
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