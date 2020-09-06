MSB duyurdu! 91 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.