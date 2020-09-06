MSB duyurdu! 91 terörist etkisiz hale getirildi

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06 Eylül 2020 Pazar 13:34:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 14:07:00

MSB açıkladı! Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MSB: Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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