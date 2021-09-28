MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmediğini vurguladı.

Bakanlık, teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladığı bilgisini verdi.

1⃣ Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/UnfK9FRNYA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2021

Bakanlığın açıklamasında, "Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" sözlerine de yer verildi.