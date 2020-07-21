MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı

MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZpYa2OC32D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2020

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." ifadesine yer verildi.