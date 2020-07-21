MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı
MSB, 'Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZpYa2OC32D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." ifadesine yer verildi.
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